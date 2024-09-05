В Москве начался фестиваль документального кино «Докер»

В московском киноцентре «Октябрь» стартовал 10-й Международный фестиваль документального кино «Докер», сообщает «Российская газета».

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В основном конкурсе смотра 50 фильмов из 30 стран. Все они уже отмечены призами престижных киносмотров двух последних лет. Фильмом открытия стала российская кинолента «Агент счастья», снятая венгерским режиссером Доротьей Зурбо и Аруном Бхаттараи из Бутана. Завершится смотр 15 сентября церемонией награждения победителей.

Ранее стало известно, что российский фильм «Папа умер в субботу» представят на кинофестивале в Южной Корее, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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