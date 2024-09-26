В Москве Музей Победы проведет бесплатные экскурсии ко Всемирному дню туризма
В Москве Музей Победы на Поклонной горе приглашает в выходные 28 и 29 сентября на программу, приуроченную ко Всемирному дню туризма.
Москвичей и гостей столицы ждут бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу и более 70 интерактивных площадок. Во время экскурсий профессиональный гид расскажет историю создания музея и познакомит с достопримечательностями парка.
«Участники программы смогут посетить 25 объектов музейно-паркового комплекса: многочисленные монументы, среди которых – самый высокий памятник в России – «Монумент Победы», — рассказали в пресс-службе учреждения.
Кроме того, организаторы подготовили многочисленные мероприятия и концерты. Гостям предложат пострелять в пневматическом и страйкбольном тирах, поиграть в городки, гигантские шахматы и многое другое.
В субботу в колоннаде Музея Победы выступит группа ансамбля песни и пляски Военно-космических войск и заслуженная артистка России, певица Варвара. На «Фронтовой агитбригаде» пройдет концерт участников открытого фестиваля «Московская студенческая весна», Музыкального театра «На Поклонке» и других артистов.
В воскресенье около главного здания музея творческие номера представит популярный советский и российский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». В программе прозвучат легендарные композиции 70-80 годов ХХ века.
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