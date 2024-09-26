В Москве Музей Победы проведет бесплатные экскурсии ко Всемирному дню туризма

В Москве Музей Победы на Поклонной горе приглашает в выходные 28 и 29 сентября на программу, приуроченную ко Всемирному дню туризма.

Москвичей и гостей столицы ждут бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу и более 70 интерактивных площадок. Во время экскурсий профессиональный гид расскажет историю создания музея и познакомит с достопримечательностями парка.

«Участники программы смогут посетить 25 объектов музейно-паркового комплекса: многочисленные монументы, среди которых – самый высокий памятник в России – «Монумент Победы», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Кроме того, организаторы подготовили многочисленные мероприятия и концерты. Гостям предложат пострелять в пневматическом и страйкбольном тирах, поиграть в городки, гигантские шахматы и многое другое.

В субботу в колоннаде Музея Победы выступит группа ансамбля песни и пляски Военно-космических войск и заслуженная артистка России, певица Варвара. На «Фронтовой агитбригаде» пройдет концерт участников открытого фестиваля «Московская студенческая весна», Музыкального театра «На Поклонке» и других артистов.

В воскресенье около главного здания музея творческие номера представит популярный советский и российский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». В программе прозвучат легендарные композиции 70-80 годов ХХ века.

