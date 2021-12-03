В Москве 4 декабря откроется новый Дом культуры «ГЭС-2»

В субботу, 4 декабря в Москве откроется Дом культуры «ГЭС-2» в здании бывшей городской электростанции на Болотной набережной.

В Доме культуры обустроили выставочные залы, библиотеку, кинотеатр и концертный зал, творческие мастерские и художественные студии. Кроме того, здесь откроются магазины, кафе, площадка для детей, а также аудитории для проведения публичных лекций и других просветительских мероприятий.

Дом культуры ставит своей задачей знакомство посетителей с современным искусством и вовлечение их в новые культурные процессы Москвы. «ГЭС-2» будет работать в формате сезонов, которые позволят посетителям отрефлексировать изменения в российской культуре за минувшие 30 лет.

Организаторы мероприятий отмечают, что первый сезон называется «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?» и включает в себя три отдела: перформанс «Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона», выставка «В Москву! В Москву! В Москву!» и проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях».