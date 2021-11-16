В Москве 24-28 ноября пройдет Антикварный салон

Российский Антикварный салон пройдет в московском Гостином дворе с 24 по 28 ноября. Крупнейшая ярмарка антиквариата из российских галерей пройдет в 47-й раз. В реализации проекта принимает участие министерство культуры России и московский департамент культуры, а также радио JAZZ 89.1 FM.



Организаторы салона отмечают, что мероприятие сохранит концепцию антикварных и ювелирных улиц, а также добавит новый квартал «Искусство интерьера» с участием мебельных и интерьерных брендов. Кроме того, посетители смогут осмотреть раздел «Ретроавтомобили», впервые появившийся в экспозиции 46-го салона.

На антикварных улицах разместятся стенды как постоянных участников салона, так и новых галерей. Здесь посетители смогут осмотреть полотна западноевропейских художников, представителей отечественной реалистической школы, старинные книги, а также ювелирные изделия, декоративные предметы интерьера, фарфор, иконы, скульптуры, антикварную мебель.

Среди экспонатов салона будут работы художников русского авангарда и эмиграции, таких как Марк Шагал, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, а также представителей классической живописи XIX – начала XX века: Михаила Шишкина, Ильи Репина, Константина Айвазовского, Алексея Саврасова, Василия Поленова. Отмечается, что многие картины хранились в частных собраниях и десятилетиями не выставлялись в публичном пространстве. В программе салона также будет первая выставка работ Бориса Гурвича, ученика Петрова-Водкина и Павла Филонова.

Кроме того, организаторы мероприятия анонсировали проект Lifestyle «Искусство интерьера», который продемонстрирует процесс создания интерьеров, включая отдельные дизайнерские решения и элементы оформления. В программе салона также пройдут деловые встречи с известными дизайнерами, для представителей отрасли будут проведены открытые дискуссии и мастер-классы.

