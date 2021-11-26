В Московском планетарии пройдет цикл концертов-лекций «Увидеть музыку»

Казанцева дает авторские циклы концертов–лекций в «Московской Филармонии», «Российском музее музыки», РАНХиГС и университете «Сколково». На концертах-лекциях она расскажет зрителям о композиторах и истории создания произведений.

«Цель нашего проекта – показать детям, подросткам и взрослым волшебный мир классической музыки нетривиальными способами – с помощью ассоциативного видео-арта, новых образов и форм», - отмечает Казанцева.

Таким образом, проект станет площадкой для альтернативного изучения классической музыки для детей и подростков, а также объединит digital-художников, музыкантов и психологов.

Как отметил директор планетария Виталий Тимофеев, юные посетители смогут насладиться атмосферой Большого звездного зала под аккомпанемент великих классических произведений и высокотехнологичного видео-арта.

