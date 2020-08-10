В московском доме обнаружили оригинальную дверь из фильма «Брат 2»
В Подколокольном переулке в доме №11 обнаружена дверь из фильма «Брат 2». Ее вид за 20 лет не изменилось, отмечается на сайте «Мослента».
Автор поста на портале Pikabu привел в пример кадр из фильма, где фигурирует старая дверь, и свежее фото той же двери с аналогичного ракурса. Состояние двери осталось неизменным.
«Рекомендую дворик этого дома к посещению, лучше с экскурсией, дворик закрытый. Раньше там располагалась ночлежка Ярошенко, трактир Каторга, это был центр криминального района Хитровка», — сообщает автор фото.
Также сообщается, что по указанному адресу было снято много других фильмов «из-за очень фактурного вида Старой Москвы».
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