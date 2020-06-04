В Московской области возобновили киносъёмки

Прерванный из-за эпидемии коронавируса киносъёмочный процесс возобновляется в Московской области. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство культуры региона.

Численность съёмочных групп должна быть не более 50 человек. За исполнением стандарта будут следить власти, заявила глава ведомства Елена Харламова.

По её словам, кинокомиссия Подмосковья получила 30 запросов на кинопроизводство. Летом и в начале осени в регионе будут снимать фильм «Нормальный только я», сериалы «За всё заплачено», «То, что нельзя купить», «Легенда» и «Чёрный квадрат».

В начале июня в Подмосковье открылись парикмахерские и салоны красоты, а также мечети и мусульманские центры.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:КиноМосковская ОбластьКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры