В Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье»

Воробьёв отметил, что в рамках «Зимы в Подмосковье» откроется бесплатный каток в парке «Патриот», усадьба Достоевского в Зарайске и ещё свыше 500 мероприятий.

Губернатор подчеркнул, что туризм в области очень активно развивается и является важной частью экономики Подмосковья. В сферу туризма начинают приходить и представители малого бизнеса. «Организованный туризм приносит и удовольствие, и доход», — заключил Воробьев.

За 2021 год Подмосковье посетили более 11 млн туристов







