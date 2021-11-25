В Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье»

В Подмосковье стартовал губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Проект проходит уже в четвёртый раз, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Египет или Москва: риелтор о выборе россиян на Новый Год

Воробьёв отметил, что в рамках «Зимы в Подмосковье» откроется бесплатный каток в парке «Патриот», усадьба Достоевского в Зарайске и ещё свыше 500 мероприятий.

Губернатор подчеркнул, что туризм в области очень активно развивается и является важной частью экономики Подмосковья. В сферу туризма начинают приходить и представители малого бизнеса. «Организованный туризм приносит и удовольствие, и доход», — заключил Воробьев.

За 2021 год Подмосковье посетили более 11 млн туристов



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КатокПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры