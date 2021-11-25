В Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье»
В Подмосковье стартовал губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Проект проходит уже в четвёртый раз, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьёв отметил, что в рамках «Зимы в Подмосковье» откроется бесплатный каток в парке «Патриот», усадьба Достоевского в Зарайске и ещё свыше 500 мероприятий.
Губернатор подчеркнул, что туризм в области очень активно развивается и является важной частью экономики Подмосковья. В сферу туризма начинают приходить и представители малого бизнеса. «Организованный туризм приносит и удовольствие, и доход», — заключил Воробьев.
За 2021 год Подмосковье посетили более 11 млн туристов
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- В Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье»
- Северная Осетия со второго раза поддержала законопроект о QR-кодах
- Правительство возместит авиакомпаниям отмену рейсов из-за пандемии
- Премию «Радиомания 2021» открывают ведущие НАШЕго Радио
- В шахте Кузбасса найдены тела троих спасателей
- Россия и Сербия достигли договоренности о цене за газ
- Ректора «Шанинки» обвинили в фиктивном трудоустройстве
- В Госдуме назвали две альтернативы ЕГЭ
- Космический корабль «Прогресс МС-17» затопили в Тихом океане
- Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди молодежи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru