В Минске отменили показ фильмов Сокурова «Солнце» и «Сказка»

Показы фильмов режиссера Александра Сокурова «Солнце» и «Сказка» отменили в Минске. Об этом сообщил в соцсетях планировавший показ кинотеатр Falcon Club.

«Отменяются по техническим причинам», — указали в организации.

Фильмы Сокурова должны были показать в белорусской столице 11-13 марта. Кроме того, ученик режиссера Александр Золотухин планировал представить свой фильм «Мальчик русский».

Комментируя ситуацию, Александр Сокуров заявил, что не сомневался в отмене показов, однако «никакой технической причины» в этом нет.

«Но я не думал, что так много в Беларуси грязи в интернете. Какая-то особая грязь. Глупо, что местный Минкульт сам не позволил показать своим молодым кинематографистам интересные примеры художественного труда», — отметил режиссер в беседе с РБК.

Ранее с критикой в адрес Сокурова выступил телеведущий госканала СТВ Григорий Азаренок, который назвал режиссера «противником СВО и всего, что с этим связано» и напомнил о его негативных высказываниях о Белоруссии.

В октябре прошлого года показ фильма «Сказка» отменили на международном фестивале «Каро.Арт» в Москве, напоминает телеканал «360». Организаторы мероприятия не уточняли причину такого решения.

