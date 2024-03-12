В Минске отменили показ фильмов Сокурова «Солнце» и «Сказка»
Показы фильмов режиссера Александра Сокурова «Солнце» и «Сказка» отменили в Минске. Об этом сообщил в соцсетях планировавший показ кинотеатр Falcon Club.
«Отменяются по техническим причинам», — указали в организации.
Фильмы Сокурова должны были показать в белорусской столице 11-13 марта. Кроме того, ученик режиссера Александр Золотухин планировал представить свой фильм «Мальчик русский».
Комментируя ситуацию, Александр Сокуров заявил, что не сомневался в отмене показов, однако «никакой технической причины» в этом нет.
«Но я не думал, что так много в Беларуси грязи в интернете. Какая-то особая грязь. Глупо, что местный Минкульт сам не позволил показать своим молодым кинематографистам интересные примеры художественного труда», — отметил режиссер в беседе с РБК.
Ранее с критикой в адрес Сокурова выступил телеведущий госканала СТВ Григорий Азаренок, который назвал режиссера «противником СВО и всего, что с этим связано» и напомнил о его негативных высказываниях о Белоруссии.
В октябре прошлого года показ фильма «Сказка» отменили на международном фестивале «Каро.Арт» в Москве, напоминает телеканал «360». Организаторы мероприятия не уточняли причину такого решения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восемь снарядов РСЗО «Вампир» уничтожили над Белгородской областью
- В Минске отменили показ фильмов Сокурова «Солнце» и «Сказка»
- Умер автор хита All by myself Эрик Кармен
- Минобороны: Над территорией России уничтожили 25 украинских дронов за ночь
- СМИ: В Госдуму не внесут законопроект о запрете видео «прилетов» и работы ПВО
- Губернатор Никитин: В Кстовской промзоне после атаки БПЛА загорелся объект ТЭК
- Карлсон: Крым вернулся в состав России демократическим путем
- Мэр Кисловодска: пятеро подростков поставили на колени и избили девушку
- Нацразведка США: Россия может применить оружие в космосе
- Старовойт: Над территорией Курской области сбили еще три беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru