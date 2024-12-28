В МИД отреагировали на отмену «Лебединого озера» и «Щелкунчика» в Швеции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отмену двух балетных постановок в Швеции из-за якобы связей организатора мероприятий с РФ. Ответ дипломата опубликован на сайте министерства.

Ранее стало известно, что шведские власти отменили показы балетов Петра Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», планировавшиеся зимой-летом 2025 года.

Как отметила Захарова, в Швеции давно культивируют «русофобские настроения», в октябре 2022 года МИД страны предписал учреждениям прекратить любые контакты с госструктурами России и Белоруссии по вопросам взаимодействия в области культуры. Шведские частные площадки также встали на «скользкую дорожку отмены всего русского».

«Тот факт, что за организацию шведского турне международной по своему составу балетной труппы отвечало чисто коммерческое агентство, не стал достаточно весомым аргументом для шведских контрагентов, чтобы выполнить взятые... обязательства. Все банально до невозможности – русское, значит необходимо запретить, отменить, пресечь», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала, что Стокгольм своими действиями не отменяет русское искусство — «неотъемлемую часть всемирного культурного наследия», но удаляет Швецию с карты самых значимых и актуальных культурных событий и отказывает свои гражданам в возможности «приобщиться к эталонным образцам русского балета».

Между тем в МИД России призвали россиян отказаться от немотивированных поездок в США и западные страны в предстоящие праздничные дни, пишет «Свободная пресса».

