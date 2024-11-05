В Мариинке открыли новый камерный зал «Стравинский»

Камерный зал «Стравинский», названный в честь композитора Игоря Стравинского, открылся в новом здании Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Новый зал вмещает более 500 зрителей. Площадка стала шестой и самой крупной камерной сценой Мариинки. В «Стравинском» планируют представлять сольные концерты исполнителей и инструменталистов, симфонические программы.

В преддверии открытия нового зала здесь состоялся торжественный концерт под управлением художественного руководителя и гендиректора Мариинки дирижера Валерия Гергиева. На мероприятии выступили победители Международного конкурса имени Петра Чайковского разных лет — певцы и музыканты, которые исполнили шедевры русских и европейских композиторов в сопровождении Симфонического оркестра театра.

Ранее во Владивостоке завершили возведение монолитного каркаса новой сцены Мариинского театра, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМариинский Театр

Горячие новости

Все новости

партнеры