В Мариинке открыли новый камерный зал «Стравинский»
Камерный зал «Стравинский», названный в честь композитора Игоря Стравинского, открылся в новом здании Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Новый зал вмещает более 500 зрителей. Площадка стала шестой и самой крупной камерной сценой Мариинки. В «Стравинском» планируют представлять сольные концерты исполнителей и инструменталистов, симфонические программы.
В преддверии открытия нового зала здесь состоялся торжественный концерт под управлением художественного руководителя и гендиректора Мариинки дирижера Валерия Гергиева. На мероприятии выступили победители Международного конкурса имени Петра Чайковского разных лет — певцы и музыканты, которые исполнили шедевры русских и европейских композиторов в сопровождении Симфонического оркестра театра.
Ранее во Владивостоке завершили возведение монолитного каркаса новой сцены Мариинского театра, напоминает RT.
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