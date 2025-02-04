В лонг-лист кинопремии «Ника» попали около 70 работ

Российская Академия кинематографических искусств начала выбор номинантов национальной кинопремии «Ника» за прошлый год, Об этом сообщается на официальном сайте награды.

Эксперты представили список работ, которые принимают участие в конкурсе на соискание премии.

В категории «Лучший игровой фильм» в лонг-лист вошло 67 лент, в числе которых «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя, «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, «Онегин» Сарика Андреасяна, «Руки вверх!» Аскара Узабаева, «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко.

Также академия приступила к выбору номинантов в категориях «Лучший сериал», «Лучший неигровой фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучшая режиссерская работа» и других.

Голосование за соискателей пройдет в два тура. По регламенту в номинации «Лучший фильм» можно отметить до пяти претендентов, в номинациях по профессиям — до трех.

Между тем в России вручили национальную кинопремию «Золотой орел», лучшим игровым фильмом признали работу Алексея Германа-младшего «Воздух», пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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