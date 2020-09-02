В Крыму открылся фестиваль «Таврида - Арт»
Фестиваль "Таврида - Арт", на котором собралось более 2 тысяч участников со всей страны, открылся в Крыму. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, на открытии выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который поблагодарил участников за развитие арт-кластера под Судаком.
Согласно программе, со 2 по 6 сентября на фестивале запланирован шоу-концерт, арт-перформансы, мастер-классы, более 100 кастингов, выставка современного искусства. На мероприятии выступят Полина Гагарина, Леонид Агутин, Диана Арбенина и другие исполнители.
Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса на фестивале в этом году действуют особые правила: масочный режим и особая навигация для рассредоточения людей по территории.
В прошлом году фестиваль пошел впервые, его посетили более 90 тысяч человек. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Образование", его организатором является АНО "Центр развития культурных инициатив".
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