В Кемерове отменили концерт Глеба Самойлова

Концерт музыканта Глеба Самойлова и группы The Matrixx в Кемерове отменен. Об этом сообщили в филармонии Кузбасса.

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Выступление коллектива должно было состояться 16 ноября. В сообщении на сайте филармонии указано, что концерт не состоится «по техническим причинам». Зрители смогут вернуть деньги за приобретенные билеты, обратившись в кассы филармонии.

Следующий концерт Самойлова и The Matrixx пройдет 9 ноября в Новокузнецке, пишет РИА ФАН.

В октябре стало известно об отмене выступления Глеба Самойлова и The Matrixx в Кургане, напоминает Ura.ru. Однако выступление все же состоялось: курганская филармония смогла урегулировать вопрос с организаторами.

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ФОТО: Глеб Самойлов
ТЕГИ:МузыкантыКемеровоКонцертГлеб Самойлов
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