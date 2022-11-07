В Кемерове отменили концерт Глеба Самойлова

Выступление коллектива должно было состояться 16 ноября. В сообщении на сайте филармонии указано, что концерт не состоится «по техническим причинам». Зрители смогут вернуть деньги за приобретенные билеты, обратившись в кассы филармонии.

Следующий концерт Самойлова и The Matrixx пройдет 9 ноября в Новокузнецке, пишет РИА ФАН.

В октябре стало известно об отмене выступления Глеба Самойлова и The Matrixx в Кургане, напоминает Ura.ru. Однако выступление все же состоялось: курганская филармония смогла урегулировать вопрос с организаторами.

