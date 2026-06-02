В Историческом музее откроется выставка Фотохроники ТАСС

К 100-летию легендарной Фотохроники ТАСС 16 июня в Государственном историческом музее (ГИМ) откроется выставка, на которой посетители увидят культовую фототехнику, в том числе бренда «Зенит», а также самые известные исторические фотографии. Событие состоится при поддержке Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех).

Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил, что Фотохроника ТАСС – это важнейший источник информации, который помогает сохранить память о прошлом.

«Многие работы фотокорреспондентов ТАСС – кадры, навсегда запечатлевшие ход времени, находятся в фондах ГИМ. Выставка выполняет еще и важную просветительскую миссию: она дает возможность понять, насколько значима работа фотокорреспондентов в формировании нашего восприятия текущих событий и сохранении исторической памяти», - сказал он.

Экспозицию развернут в двух выставочных пространствах ГИМ: в Артиллеристском дворике Исторического музея и в Воскресенских воротах. Ретроспективная часть выставки расположится в Воскресенских воротах и познакомит посетителей с эволюцией аппаратуры, с историей фотографии и работой журналистов. Здесь в первые представят фототехнику, с помощью которой запечатлели самые известные кадры. Гости увидят, например, камеру «Иохим и К.», на которую в 1918 году Петр Оцуп запечатлел Ленина в Кремле и аппараты «Фотокор-1» и «Спорт», на которые фотокорреспондент Фотохроники ТАСС Николай Кубеев снимал парады физкультурников в 1930-х годах, или «Аннушку» – фотоаппарат Leica IIIа. Также будет представлена фотография Юрия Гагарина во время торжественной церемонии встречи в аэропорту Внуково. Снимок сделал фотокорреспондент ТАСС Валерий Генде-Роте на фотокамеру «Старт» с супертелевиком МТО-1000.

Некоторые фотографии сделаны на знаменитую фототехнику бренда «Зенит» Красногорского завода им. С. А. Зверева. Примечательно, что многие фотокорреспонденты начинали карьеру именно с «Зенита». Так, первым фотоаппаратом Валерия Христофорова был именно «Зенит-С». На эту же камеру был запечатлен легендарный ледокол «Ленин» – снимок сделал фотокорреспондент ТАСС Роман Денисов. Вся фототехника, представленная на выставке, взята из личной коллекции руководителя редакции фотоинформации ТАСС Сергея Шахиджаняна. Он же и курирует проект.

Кроме того, гости увидят легендарные фотокамеры отечественного производства, которые делает предприятие холдинга «Швабе» и сегодня. В их числе камера «Зенит М» и линейка объективов.

Генеральный директор КМЗ Антон Клоков заявил, что фотоаппаратура завода с середины прошлого века сопровождает главные исторические периоды России, благодаря чему многие смогли увидеть достоверную картину происходящего.

«Мы гордимся, что наша фототехника на протяжении десятилетий является частью отечественной фотожурналистики и востребована среди профессионального и любительского сообщества и сегодня», – заявил он.

В период действия выставки будет организована лекция и мастер-класс по использованию фототехники «Зенит», которые проведет Сергей Шахиджанян.

Помимо прочего, на выставке будет и современный раздел, на котором посетители увидят работы фотокорреспондентов ТАСС в зоне специальной военной операции. Фотографии Александра Реки, Дмитрия Ягодкина, Алексея Коновалова и Александра Полегенько можно будет увидеть в Артиллеристском дворике Исторического музея.

