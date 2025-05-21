В Испании открылась выставка Музея Победы «Окна сатиры»
21 мая 202516:40
Выставка Музея Победы «Окна сатиры» открылась в среду, 21 мая, в культурной ассоциации «Мадиа Лева» в испанском Луго, сообщает газета «Культура».
Экспозиция состоит из 40 оцифрованных плакатов, созданных художниками «Окон ТАСС» в 1941–1945 годах как Кукрыниксами, так и другими художниками 40-х годов ХХ века.
Выставка приурочена к 80-летию разгрома фашистской Германии.
Ранее выставка картин дипломатов «Краски мира» открылась в Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru