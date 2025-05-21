В Испании открылась выставка Музея Победы «Окна сатиры»

Выставка Музея Победы «Окна сатиры» открылась в среду, 21 мая, в культурной ассоциации «Мадиа Лева» в испанском Луго, сообщает газета «Культура».

В Новой Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток»

Экспозиция состоит из 40 оцифрованных плакатов, созданных художниками «Окон ТАСС» в 1941–1945 годах как Кукрыниксами, так и другими художниками 40-х годов ХХ века.

Выставка приурочена к 80-летию разгрома фашистской Германии.

Ранее выставка картин дипломатов «Краски мира» открылась в Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба организаторов выставки
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