В Индии пройдет посвященный Пушкину и Ахматовой фестиваль русской литературы
Фестиваль русской литературы, приуроченный к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина и 135-летию со дня рождения поэтессы Анны Ахматовой, пройдет в городе Тривандрум в штате Керала на юге Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почетного консула России в городе Ратиша Наира.
Мероприятие будет организовано совместно с фондом «Русский мир» и Фондом имени Ломоносова в Керале. Фестиваль стартует 12 мая и продлится до 14 июня, в это время планируют провести серию семинаров, симпозиумов, выставок и конкурсов, а также поэтические чтения.
«В рамках фестиваля будут организованы семинары на темы "Пушкин — жизнь и творчество" и "Анна Ахматова — поэт с общественными интересами". Студенты из разных стран будут декламировать стихи Пушкина на двадцати языках», — рассказал Наир.
Ранее стало известно, что городской фестиваль «Петербург. Пространство Пушкина» откроется 15 мая в Северной столице, напоминает RT.
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