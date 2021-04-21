В Гостином дворе открылась главная ярмарка искусства «Арт Москва»

В Гостином дворе для посетителей открылась выставка Арт Москва/ 46 Российский антикварный салон, которая продлится до 25 апреля включительно. В программе принимают участие российские и зарубежные галереи (из США, Франции, Швейцарии и Белоруссии).

Основная идея проекта – популязировать формат Living together, когда на одной площадке объединяются все сферы коллекционирования.

Всего на площадке насчитывается порядка 200 участников. Из них – 20 галерей классического искусства, 30 ведущих галерей современного искусства, 18 российских ювелирных домов, 2 спецпроекта. Также экспозиция включает разделы «Ретроавтомобили» и «Винтаж».

Каждый посетитель найдет что-то интересное для себя, сможет посетить тематические лекции и принять участие в дискуссиях.

