В Гостином дворе открылась главная ярмарка искусства «Арт Москва»
В Гостином дворе для посетителей открылась выставка Арт Москва/ 46 Российский антикварный салон, которая продлится до 25 апреля включительно. В программе принимают участие российские и зарубежные галереи (из США, Франции, Швейцарии и Белоруссии).
Основная идея проекта – популязировать формат Living together, когда на одной площадке объединяются все сферы коллекционирования.
Всего на площадке насчитывается порядка 200 участников. Из них – 20 галерей классического искусства, 30 ведущих галерей современного искусства, 18 российских ювелирных домов, 2 спецпроекта. Также экспозиция включает разделы «Ретроавтомобили» и «Винтаж».
Каждый посетитель найдет что-то интересное для себя, сможет посетить тематические лекции и принять участие в дискуссиях.
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