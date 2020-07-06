В Думе рассказали о значимости фильма «Шугалей» для россиян

Продолжение фильма «Шугалей», в основу сюжета которого легла реальная история социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, попавших в плен к ливийским террористам, выйдет на экраны предстоящей осенью.

Депутат Госдумы Евгений Федоров подчеркнул, что эта лента привлечет внимание общественности к важной проблеме – к незаконному удержанию наших соотечественников за границей. Кроме того, он отметил, что наша страна должна выработать четкий инструментарий для защиты своих граждан за рубежом.

По словам Федорова, то, что произошло с похищенными в Ливии сотрудниками «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ), подкрепляет данный тезис. Также, по мнению парламентария, картина способна донести до широкой общественности весь ужас того, что творится сегодня в Ливии.

Напомним, премьера киноленты «Шугалей» состоялась 1 мая этого года. Фильм повествует о судьбе российских ученых, сотрудников ФЗНЦ, похищенных в Ливии в мае 2019 года, и оказавшихся в частной тюрьме «Митига». Создатели картины полагают, что фильм поспособствует решению проблемы и ускорит возвращение российских социологов на родину.

Отметим, что в России в поддержку Шугалея и Суэйфана проводились бессрочные пикеты, в которых принимали участие представители различных слоев населения и общественных организаций.

