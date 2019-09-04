В День города в столице пройдет «Театральный марш»
В День города 7 сентября в московском саду «Эрмитаж» состоится уже седьмой «Театральный марш» — самый масштабный в стране фестиваль такой тематики под открытым небом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Гости «Эрмитажа» смогут бесплатно познакомиться с яркими и новыми постановками ведущих городских театров. В саду также прозвучат оперы по произведениям Пушкина в сопровождении музыки Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова.
Приглашены и зарубежные артисты, в частности, будет показан балет «Крейцерова соната» канадского хореографа Роберта Бинета, в котором повесть Льва Толстого переосмыслена на современный лад.
Кроме того, на площади Щукинской сцены пройдут мастер-классы по сценическому искусству для взрослых, будет организована творческая мастерская для несовершеннолетних, специальная детская театральная программа. В девять часов вечера всех порадует праздничный фейерверк.
С полной программой фестиваля «Театральный марш» можно ознакомиться на официальном сайте Театра на Таганке.
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