В День города в столице пройдет «Театральный марш»

В День города 7 сентября в московском саду «Эрмитаж» состоится уже седьмой «Театральный марш» — самый масштабный в стране фестиваль такой тематики под открытым небом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Гости «Эрмитажа» смогут бесплатно познакомиться с яркими и новыми постановками ведущих городских театров. В саду также прозвучат оперы по произведениям Пушкина в сопровождении музыки Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова.

Приглашены и зарубежные артисты, в частности, будет показан балет «Крейцерова соната» канадского хореографа Роберта Бинета, в котором повесть Льва Толстого переосмыслена на современный лад.

Кроме того, на площади Щукинской сцены пройдут мастер-классы по сценическому искусству для взрослых, будет организована творческая мастерская для несовершеннолетних, специальная детская театральная программа. В девять часов вечера всех порадует праздничный фейерверк.

С полной программой фестиваля «Театральный марш» можно ознакомиться на официальном сайте Театра на Таганке.

