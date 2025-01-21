В Челябинске отменили концерт народного артиста РФ Евгения Миронова

В Челябинске отменили выступление народного артиста РФ Евгения Миронова. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.

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Речь идёт о спектакле-концерте «Шекспир. Шостакович. Гамлет», показ которого должен был состояться 30 марта в концертном зале им. С.С. Прокофьева.

Причины отмены не уточняются.

Ранее музыкант Роман Билык подал в суд на тверских чиновников после отмены концерта группы «Звери», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧелябинскКонцертНародный АртистЕвгений Миронов

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