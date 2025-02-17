В Британии определили лауреатов кинопремии BAFTA

Лауреатов премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвали в Лондоне.

Церемония вручения кинопремии, ставшая 78-й по счету, состоялась 16 февраля в центре искусств Саутбэнк.

Так, драма Эдварда Бергера «Конклав» завоевала четыре награды BAFTA в номинациях «Лучший фильм», «Лучший британский фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж». При этом картина претендовала на 12 премий.

Четырех наград удостоилась и драма Брэйди Корбета «Бруталист». Корбет получил премию как лучший режиссер, Эдриан Броуди завоевал ее как лучший актер, Лу Кроули получил награду за лучшую работу оператора, Дэниел Блумберг – за лучший саундтрек.

Лучшим анимационным фильмом признали «Уоллес и Громит: Самая дикая месть». Премию как лучшая актриса получила Майки Мэдисон, сыгравшая в драме Шона Бэйкера «Анора». Также фильм стал победителем в номинации «Лучший подбор актеров».

Награду как лучший актер второго плана завоевал Киран Калкин за проект «Настоящая боль». Он обошел российского артиста Юру Борисова, который претендовал на премию в этой номинации за роль в «Аноре».

Ранее в России вручили Национальную премию киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон», напоминает Ura.ru. Награду за лучшую мужскую роль получил актер Александр Робак, сыгравший в фильме «Вечная зима».

