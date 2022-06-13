В Ботсаду МГУ откроется выставка японской живописи
Выставка японской живописи «Цветы четырех сезонов Японии» пройдет в Ботаническом саду Московского госуниверситета «Аптекарский огород». Об этом сообщили сообщает ТАСС.
Открытие выставки в торжественной обстановке состоится 17 июня в 18 часов вечера. Оно пройдёт в старинной Субтропической оранжерее.
В пресс-службе Ботсада рассказали, что посетители в день открытия смогут попробовать японские сладости и послушать живую музыку.
Отмечается, что на мероприятие можно попасть по обычному билету Ботанического сада.
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