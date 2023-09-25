В Большом драмтеатре подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова

О дате и месте его похорон пока не сообщается. В БДТ отметили, что Никаноров был человеком не только увлеченным искусством, но и в высшей степени надежным, порядочным и добрым.

Ранее сообщалось, что Александр Никаноров пропал в Санкт-Петербурге. Из ориентировки, опубликованной на странице «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», следовало, что Никаноров пропал 21 сентября. Уточнялось, что с собой у 40-летнего мужчины был велосипед, напоминает «Радиоточка НСН».

