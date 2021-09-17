В Астрахани установлена мемориальная доска Владимиру Меньшову
Мемориальная доска заслуженному артисту России Владимиру Меньшову появилась в Астрахани, городе, где он начал карьеру режиссера. Об этом сообщает ТАСС.
Доску установили на стене астраханского драматического театра, где Меньшов начал работать в 1958 году.
На церемонии открытия памятной доски близкий друг Меньшова, народный артист РФ Юрий Кочетков назвал фильмы режиссера украшением российского кинематографа.
Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года из-за последствий заражения коронавирусом. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- Более миллиона москвичей проголосовало на выборах дистанционно
- Рыцари в доспехах проголосовали на выборах в Рязани
- Украина ввела санкции против сотрудников ФСБ за якобы причастность к отравлению Навального
- Пожилая туристка из России скончалась на пляже Кипра
- Защита обжаловала арест дезинсектора по делу о смертельном отравлении в Москве
- Космонавты на МКС приняли участие в выборах
- Власти Таиланда отсрочили дату открытия Бангкока для иностранных туристов
- Мясников назвал смертельные ошибки гипертоников
- Украина ввела санкции за участие в выборах в Крыму и Донбассе
- СМИ: талибы упразднили министерство по делам женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru