В Астрахани установлена мемориальная доска Владимиру Меньшову

Мемориальная доска заслуженному артисту России Владимиру Меньшову появилась в Астрахани, городе, где он начал карьеру режиссера. Об этом сообщает ТАСС.

Доску установили на стене астраханского драматического театра, где Меньшов начал работать в 1958 году.

На церемонии открытия памятной доски близкий друг Меньшова, народный артист РФ Юрий Кочетков назвал фильмы режиссера украшением российского кинематографа.

Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года из-за последствий заражения коронавирусом. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.

