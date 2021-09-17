В Астрахани установлена мемориальная доска Владимиру Меньшову

Мемориальная доска заслуженному артисту России Владимиру Меньшову появилась в Астрахани, городе, где он начал карьеру режиссера. Об этом сообщает ТАСС.

Доску установили на стене астраханского драматического театра, где Меньшов начал работать в 1958 году.

На церемонии открытия памятной доски близкий друг Меньшова, народный артист РФ Юрий Кочетков назвал фильмы режиссера украшением российского кинематографа.

Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года из-за последствий заражения коронавирусом. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир МеньшовАстрахань
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры