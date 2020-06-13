Индиану Джонса назвали главным киногероем в истории

По версии журнала Empire, лучшим киногероем в истории является Индиана Джонс в исполнении актера Харрисона Форда. Таковы итоги опроса читателей, которые опубликованы на сайте Film News и подготовлены для печатной версии издания

На втором месте оказалась героиня Сигурни Уивер из серии фильмов «Чужой» Эллен Рипли. На третьем месте - Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего.

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Также в десятку наиболее популярных киногероев попали супергерой Капитан Америка, Бэтмен, Люк Скайуокер, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная Пантера.

Напомним, впервые фильм о приключениях археолога Индианы Джонса появился на экранах в 1981 году и стал одним из самых кассовых в истории кинематографа.

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