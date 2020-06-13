Индиану Джонса назвали главным киногероем в истории

По версии журнала Empire, лучшим киногероем в истории является Индиана Джонс в исполнении актера Харрисона Форда. Таковы итоги опроса читателей, которые опубликованы на сайте Film News и подготовлены для печатной версии издания

На втором месте оказалась героиня Сигурни Уивер из серии фильмов «Чужой» Эллен Рипли. На третьем месте - Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего.