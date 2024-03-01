Ушёл из жизни последний участник группы Майка Науменко «Зоопарк»
В Санкт –Петербурге скончался последний из остававшихся в живых участников группы Майка Науменко «Зоопарк» Валерий Кирилов. Об этом говорится на странице поклонников музыкального коллектива в социальной сети «Вконтакте».
«Друзья, сегодня ушел Валерка. В первый день весны, в 9-45. «Зоопарк» теперь вместе», — написали администраторы.
О дате похорон не сообщается. Объявлен сбор денег на право похоронить Кирилова на Волковском кладбище рядом с могилой Науменко.
Ранее умер гитарист и сооснователь «Зоопарка» Александр Храбунов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владелец бренда Zara решил возобновить работу на Украине
- В «Спартаке» заявили, что Промес пропустит матч с «Зенитом»
- Теннисист Рублев обматерил судью на турнире в Дубае и был дисквалифицирован
- Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности
- Польская полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в Щецине
- Вкладчикам Qiwi Банка выплатили 880,3 млн рублей за два дня
- Суд в Москве арестовал двоих россиян по делу о госизмене
- Ушёл из жизни последний участник группы Майка Науменко «Зоопарк»
- Боец с позывным Рассвет рассказал об ударе по второму танку Abrams
- Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru