Ушёл из жизни последний участник группы Майка Науменко «Зоопарк»

В Санкт –Петербурге скончался последний из остававшихся в живых участников группы Майка Науменко «Зоопарк» Валерий Кирилов. Об этом говорится на странице поклонников музыкального коллектива в социальной сети «Вконтакте».

«Друзья, сегодня ушел Валерка. В первый день весны, в 9-45. «Зоопарк» теперь вместе», — написали администраторы.

О дате похорон не сообщается. Объявлен сбор денег на право похоронить Кирилова на Волковском кладбище рядом с могилой Науменко.

Ранее умер гитарист и сооснователь «Зоопарка» Александр Храбунов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

