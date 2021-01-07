Ушёл из жизни актёр Валерий Хлевинский
Народный артист России, актёр Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано на сайте Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова.
Причина смерти артиста не уточняется. Прощание с Хлевинским состоится в театре 11 января, актёр будет похоронен на столичном Троекуровском кладбище, сообщает РЕН ТВ.
Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года в г. Горький. В 1969 году артист окончил Школу-студию МХАТ и присоединился к труппе театра «Современник». Позже актёр играл в Московском театре Олега Табакова. С 2001 года Хлевинский служил в МХТ имени Чехова.
Артист известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Вечный зов», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и многих других.
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