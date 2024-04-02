Юрий Грымов приглашает на авторскую лекцию о тайнах эпохи Возрождения

Режиссёр Юрий Грымов приглашает на свою авторскую лекцию «Вызов: эпоха Возрождения». Она состоится 13 апреля в Московском драматическом театре «Модерн», где он занимает пост художественного руководителя.

Заслуженный артист России подготовил рассказ о великих мастерах эпохи Ренессанса. Юрий Грымов раскроет интересные детали и малоизвестные факты о полотнах Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и других выдающихся художников.

Слушатели, в частности, узнают, в чем заключается феномен картины «Тайная вечеря», кем на самом деле была загадочная Джоконда? Что скрывает Сикстинская капелла, а также, как возводили знаменитый Собор Святого Петра в Риме?

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», особенностью формата лекции станут элементы перформанса и свободный диалог со зрителями. Юрий Грымов приглашает присоединиться к увлекательному действу в ближайшую субботу в 15:30. Подробнее о цикле авторских лекций режиссера можно узнать на сайте театра «Модерн».

