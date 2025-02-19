Юрий Антонов решил сократить концертную деятельность и больше отдыхать

Он также добавил, что на данный момент занят только подготовкой к юбилею.

«Концертных планов никаких нет. Я сейчас занят организацией юбилея», - сказал он.

Ранее Антонов рассказал «Радиоточке НСН», что не стремится к дуэтам, так как ему это не нужно, но иногда случаются удачные варианты. Одним из них, по его словам, является коллаборация с Григорием Лепсом.

