Юрий Антонов решил сократить концертную деятельность и больше отдыхать
Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов, которому исполнилось 80 лет, планирует больше отдыхать и сократить концертную деятельность в силу возраста. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.
Он также добавил, что на данный момент занят только подготовкой к юбилею.
«Концертных планов никаких нет. Я сейчас занят организацией юбилея», - сказал он.
Ранее Антонов рассказал «Радиоточке НСН», что не стремится к дуэтам, так как ему это не нужно, но иногда случаются удачные варианты. Одним из них, по его словам, является коллаборация с Григорием Лепсом.
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