Ургант исключил возвращение программы «Прожекторперисхилтон» на ТВ

Телеведущий Иван Ургант признался, что не видит будущего для программы «Прожекторперисхилтон» в рамках телепередачи на ТВ. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС.

Программа «Прожекторперисхилтон» выходила на Первом канале с 2008 по 2012 годы с Ургантом, Сергеем Светлаковым, Гариком Мартиросяном и Александром Цекало, затем – в 2017 году. «Попытка войти в ту же воду» разочаровала и зрителей, и ведущих проекта, считает Ургант.

По словам телеведущего, после закрытия «Прожекторперсихилтон» у него были концерты с Мартиросяном и Светлаковым. Такой формат, скорее всего, продолжится, отметил он.

