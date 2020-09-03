Ургант исключил возвращение программы «Прожекторперисхилтон» на ТВ
Телеведущий Иван Ургант признался, что не видит будущего для программы «Прожекторперисхилтон» в рамках телепередачи на ТВ. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС.
Программа «Прожекторперисхилтон» выходила на Первом канале с 2008 по 2012 годы с Ургантом, Сергеем Светлаковым, Гариком Мартиросяном и Александром Цекало, затем – в 2017 году. «Попытка войти в ту же воду» разочаровала и зрителей, и ведущих проекта, считает Ургант.
По словам телеведущего, после закрытия «Прожекторперсихилтон» у него были концерты с Мартиросяном и Светлаковым. Такой формат, скорее всего, продолжится, отметил он.
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