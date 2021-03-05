Юные москвичи смогут поучаствовать в проекте «Стань звездой в ЦДМ»

Жители и гости столицы смогут принять участие в грандиозном музыкальном проекте. В течение целого месяца – с 10 марта по 10 апреля – посетители Центрального детского магазин на Лубянке (входит в ГК «Галс», которой принадлежит бренд «Галс-Девелопмент») смогут поучаствовать в проекте «Стань звездой в ЦДМ» при поддержке Академии Игоря Крутого.

Гости детского магазина получат уникальную возможность записать видео для участия в онлайн-кастинге. Главный атриум ЦДМ превратится в музыкальную сцену, а самых талантливых маленьких артистов определит авторитетное жюри Академии Игоря Крутого. Все участники кастинга получат не только невероятные эмоции, но и призы. Победитель проекта сможет полгода бесплатно обучаться в Академии Игоря Крутого.

В свою очередь, директор департамента коммерческого управления ГК «Галс» Светлана Мазур рассказала, что Центральный детский магазин на Лубянке подготовил для посетителей потрясающую весеннюю программу. В частности, в ближайшее время гостей ЦДМ на Лубянке ждет семейный бранч от ресторана «Грабли» и Центрального театра кукол им. С.В. Образцова, а также веселые мероприятия, приуроченные к празднованию Масленицы.

Кстати, ранее сообщалось, что в ЦДМ на Лубянке открылись два ресторана итальянской и американской кухни - Pasta&Pizza и The Best Burgers. Первый расположен в Гастрогалерее на нулевом этаже детского комплекса. В Pasta&Pizza представлены блюда традиционной итальянской кухни: 6 видов пасты, 8 видов пиццы, ризотто, супы, салаты и фирменные десерты.

В ресторане для семейных обедов или встреч с друзьями The Best Burgers на пятом этаже комплекса в меню представлен большой набор хот-догов, закусок, бургеров, а также блюда вегетарианской кухни.

