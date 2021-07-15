Уникальные исследования византийской культуры представили в Крыму
Презентация одной из первых книг в России, посвященных историческим корням и ранним этапам развития византийского искусства, состоялась в четверг на открытии выставки подлинников «Византийские древности графов Уваровых» в заповеднике «Херсонес Таврический» в Крыму.
«Византийский альбом» графа А.С. Уварова выпустил фонд «Моя история» совместно с Государственной публичной библиотекой. Фактически эта книга является единственным изданием с оригинальными научными исследованиями по этой теме.
Как отметил председатель совета Фонда «Моя история» Иван Есин, до сегодняшнего дня книгу публиковали всего однажды, в 1890 году, и не полностью.
Работа над подготовкой издания шла почти год. В новое издание книги вошли цветные художественные копии византийских миниатюр и мозаик IV–XIV веков, черно-белые фотографии, репродукции и прориси. Альбом объединил 344 изображения.
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