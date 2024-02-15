Уникальная выставка в честь 225-летия Пушкина откроется в Москве в феврале
Масштабная выставка «Пушкин. 225» по случаю 225-летнего юбилея русского поэта откроется в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве 20 февраля. Там будет представлено более 1,5 тысяч экспонатов из 44 собраний, анонсировал экспозицию директор музея Евгений Богатырев.
Он назвал беспрецедентным этот выставочный межмузейный всероссийский проект. Выставка финансово поддержана правительством российской столицы. Экспозиция представит уникальные мемориальные предметы, связанные с жизнью Пушкина и его современников, друзей, родственников.
Предметы для выставки предоставили крупнейшие российские музеи, в том числе, Эрмитаж, Пушкинский дом, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», выставка будет открыт для посещения до 30 июня. Александра Пушкина ежегодно чествуют 6 июня (26 мая по старому стилю).
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