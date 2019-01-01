ЮНЕСКО внесла руины Вавилона в Список всемирного наследия

ЮНЕСКО приняла решение включить в Список всемирного наследия пять новых объектов, в том числе расположенные в Ираке руины древнейшего города Вавилона, сообщает RT.

В список Всемирного наследия также включили национальный парк Ватнайокудль в Исландии, бразильский остров Илья-Гранди, южные и антарктические территории Франции и железоплавильные печи в Буркина-Фасо.

