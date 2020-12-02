Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице»
Союз кинематографистов России сообщил о кончине актрисы Нины Ивановой, сыгравшей главную роль героини в культовой советской кинокартине «Весна на заречной улице». Нине Георгиевне было 86 лет, она долго болела.
Свою первую роль она сыграла в десять лет в фильме режиссёра Виктора Эйсымонта «Жила была девочка». Широкая популярность к ней пришла после роли учительницы русского языка и литературы в «Весне на Заречной улице». Её дуэт с Николаем Рыбниковым, сыгравшего сталевара, прогремел на весь СССР.
В дальнейшем она снялась ещё в нескольких фильмах, не имея профильного образования. После выхода на пенсию, в начале 1990-ых годов вновь вернулась в кинематограф из-за тяжёлого материального положения. В качестве режиссёр она снимала сюжеты детского киножурнала «Ералаш» и даже работала медсестрой в московской больнице.
Как уточняет РЕН ТВ, прощание с актрисой состоится 4 декабря.
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