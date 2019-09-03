Умерла ведущая актриса Таганки

Народная артистка РСФСР Зинаида Славина ушла из жизни на 80 году жизни. Как передает ТАСС, об этом сообщил в театре «Содружество актёров Таганки». О кончине актрисы рассказал коллегам художественный руководитель трупы Николай Губенко.

Церемония прощание с актрисой состоится в самом театре, однако дата пока не определена, уточняет RT.

Зинаида Славина с 1964 года Славина играла на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке. В студенческие годы она исполнила главную роль в дипломном спектакле «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Брехта в постановке Юрия Любимова. Эта постановка стала первой в истории «Таганки». Снималась также в кино.

В «Содружество актёров Таганки» Зинаида Анатольевна перешла с момента основания этого театра Губенко в 1993 году. Она была ведущей актрисой трупы. За четверть века там актриса сыграла более 1600 спектаклей.

