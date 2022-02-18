Умерла вдова Кира Булычева писатель-фантаст Кира Сошинская
Писатель, вдова фантаста Кира Булычева Кира Сошинская скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в медицинских кругах.
По данным агентства, Сошинская умерла в своей московской квартире в Большом Тишинском переулке.
«По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — подчеркнул источник.
Кира Сошинская родилась в 1933 году. Окончив Московский Архитектурный институт, Сошинская работала архитектором и проектировала, в частности, стадион «Локомотив» и Дом Химии на Калужской. Кроме того, она занимала должность главного художника журнала «Советский экран», иллюстрировала книги своего супруга, писателя Кира Булычева (настоящее имя - Игорь Можейко) и серию «Зарубежная фантастика». Также Сошинская писала в жанре фантастики.
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