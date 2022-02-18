Умерла вдова Кира Булычева писатель-фантаст Кира Сошинская

По данным агентства, Сошинская умерла в своей московской квартире в Большом Тишинском переулке.

«По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — подчеркнул источник.

Кира Сошинская родилась в 1933 году. Окончив Московский Архитектурный институт, Сошинская работала архитектором и проектировала, в частности, стадион «Локомотив» и Дом Химии на Калужской. Кроме того, она занимала должность главного художника журнала «Советский экран», иллюстрировала книги своего супруга, писателя Кира Булычева (настоящее имя - Игорь Можейко) и серию «Зарубежная фантастика». Также Сошинская писала в жанре фантастики.

