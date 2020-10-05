Умерла старейшая режиссёр телевизионных фильмов

Одна из старейших режиссёров телевизионных фильмов Советского Союза и России, актриса Майя Маркова умерла в возрасте 94 лёт. Об этом информирует Союз кинематографистов РФ.

Маркова – выпускница актерского факультета ВГИКа. В 1950 году она пришла на Центральное телевидение. Начинала ассистентом главной редакции программ для детей, с 1955 года была режиссёром главной редакции литературных программ.

В качестве режиссера Майя Маркова специализировалась на телевизионных фильмах-спектаклях. Она автор таких работ, как «Дикая собака Динго», «Тайна далеких морей», «Голубая чашка», «Таланты и поклонники», «Пена», «Средство Макропулоса», «Спешите делать добро», «Эдит Пиаф» и многих других.

О дате похорон будет объявлено дополнительно.

