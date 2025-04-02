Умерла режиссер «Филателии» Наталья Назарова
Режиссер и педагог ГИТИСА Наталья Назарова скончалась после долгой продолжительной болезни на 56 году жизни. Об этом сообщил ректор учебного заведения Григорий Заславский, передает ТАСС.
По его словам, режиссер умерла в больнице от осложнений, вызванных онкологическим заболеванием.
Назарова – автор фильмов: «Филателия», «Простой карандаш», «Плакать нельзя».
«Филателия» получила Гран-при кинофестивалей «Окно в Европу», Arctic open и «Северный характер». Лента стала обладателем главного приза смотра «Киношок» «Золотая лоза», специального приза за лучшую режиссуру «Серебнянная пирамида» жюри Каирского международного кинофестиваля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru