Умерла режиссер «Филателии» Наталья Назарова

Режиссер и педагог ГИТИСА Наталья Назарова скончалась после долгой продолжительной болезни на 56 году жизни. Об этом сообщил ректор учебного заведения Григорий Заславский, передает ТАСС.

По его словам, режиссер умерла в больнице от осложнений, вызванных онкологическим заболеванием.

Назарова – автор фильмов: «Филателия», «Простой карандаш», «Плакать нельзя».

«Филателия» получила Гран-при кинофестивалей «Окно в Европу», Arctic open и «Северный характер». Лента стала обладателем главного приза смотра «Киношок» «Золотая лоза», специального приза за лучшую режиссуру «Серебнянная пирамида» жюри Каирского международного кинофестиваля.

