Умерла прима балета Мариинского театра советских времен Татьяна Легат

В больнице в Москве на 88-м году жизни умерла советская балерина, бывшая прима Мариинского театра Татьяна Легат. Об этом сообщила «Интерфаксу» ее дочь Алена Соловьева.

Татьяна Легат родилась 8 апреля 1934 года в Ленинграде. В 1943 году во время блокады поступила в Ленинградское хореографическое училище, в которое ее привела бабушка.

После окончания училища балерина поступила в труппу Мариинского театра, в котором прослужила около 30 лет, до конца 1970-х годов. Легат станцевала роли более чем в сорока спектаклях. Среди партнеров Легат был и Рудольф Нуреев.



После окончания карьеры балерины Легат перешла на педагогическую деятельность - сначала в Музыкальной театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, а замет Бостонского балета в США. В 2010 году вернулась родину и занялась работой с артистами балета в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. Последние годы Легат жила в Москве.

