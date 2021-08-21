Умерла народная артистка БССС - жена и мать актеров Еременко
Народная артистка Белорусской ССР Галина Орлова скончалась в возрасте 92 лет. Свои соболезнования родным и близким народной артистки направил Александр Лукашенко.
«На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются», - отмечает телеканал ОНТ со ссылкой на Министерство культуры Белоруссии.
Лукашенко отметил верность Орловой Национальному академическому театру имени Янки Купалы на протяжении творческой жизни. Она впервые вышла на сцену в 1948 году, а с 1959 года служила в Купаловском театре.
О дате прощания с Орловой сообщат позднее.
Актриса была супругой народного артиста СССР Николая Еременко-старшего и матерью народного артиста РФ Николая Еременко-младшего.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+63 050 / сут.
Умерли
175 тыс.+2 373 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+65 015 / сут.
- Умерла народная артистка БССС - жена и мать актеров Еременко
- «Замки на дверь нужно ставить». Эксперты дали советы, как обезопасить банковские данные
- СМИ: талибы захватили в Кабуле около 150 индийцев
- GM отзовет все электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания
- Из психбольницы в Бурятии сбежали семь осуждённых
- В России за сутки выявили 21 тысячу новых случая COVID-19
- Журналисты обвинили Зеленского в блокировке сайта издания «Страна.UA»
- Мошенники внедрили новую схему с «бесплатной пиццей» от известных банков
- СМИ: лидер политофиса «Талибана» прибыл в Кабул на переговоры о правительстве
- Представителю Крыма отказали в участии в саммите «Крымской платформы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru