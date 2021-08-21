Умерла народная артистка БССС - жена и мать актеров Еременко

Народная артистка Белорусской ССР Галина Орлова скончалась в возрасте 92 лет. Свои соболезнования родным и близким народной артистки направил Александр Лукашенко.

«На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются», - отмечает телеканал ОНТ со ссылкой на Министерство культуры Белоруссии.

Лукашенко отметил верность Орловой Национальному академическому театру имени Янки Купалы на протяжении творческой жизни. Она впервые вышла на сцену в 1948 году, а с 1959 года служила в Купаловском театре.

О дате прощания с Орловой сообщат позднее.

Актриса была супругой народного артиста СССР Николая Еременко-старшего и матерью народного артиста РФ Николая Еременко-младшего.

