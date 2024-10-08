Умерла мать Уитни Хьюстон

Певица Сисси (настоящее имя — Эмили) Хьюстон, мать исполнительницы Уитни Хьюстон, умерла в американском Нью-Джерси в возрасте 91 года. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, артистка долгое время боролась с болезнью Альцгеймера. Сисси Хьюстон скончалась в хосписе в окружении близких.

Певица родилась в 1933 году и была младшей из восьми детей в семье. В 1963-м Хьюстон родила дочь Уитни и создала вокальный квартет Sweet Inspirations. Коллектив выступал в том числе с Дасти Спрингфилдом, Джимми Хендриксом, Элвисом Пресли. Позже Сисси Хьюстон занялась звукорежиссурой. Артистка была дважды удостоена премии «Грэмми» (в 1996-м и 1998-м годах).

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