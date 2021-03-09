Умерла известная автор детективов
Автор детективных романов Татьяна Полякова умерла в возрасте 61 года. Как рассказала её литературный агент Валерия Сергеева, писательница несколько лет вела борьбу с тяжёлым заболеванием – у неё была диагностирована онкология.
Полякова проживала во Владимире. Прощание с ней пройдёт завтра, 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре. Отпевание назначено на 10:00, уточняет RT.
Татьяна Полякова последнее время входила в пятерку самых издаваемых в России авторов, на её счету более 90 книг. По её произведениям снято несколько известных фильмов - «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Чёрта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы», «Мавр сделал свое дело», «Барышня и хулиган», отмечает «Свободная пресса».
Первый свой роман Полякова выпустила в 1997 году. Причём написала она его, заключив пари, не ожидая, что он вообще увидит свет.
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