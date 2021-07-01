Умерла драматург Ксения Драгунская

Драматург, прозаик Ксения Драгунская умерла на 57-ом году жизни. Об этом сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский на своей странице в Facebook.

«Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11.30 от внезапной тяжелой болезни», — написал Драгунский.

Писатель уточнил, что о времени прощания будет объявлено позже, пишут «Невские новости».

Как уточнил Драгунский в беседе с ТАСС, Ксения Драгунская «скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти».

Драматург и прозаик Ксения Драгунская родилась 20 декабря 1965 года. Отец Ксении — советский писатель Виктор Драгунский, отмечает РЕН ТВ. Драгунская была членом Союза театральных деятелей России, ее пьесы были поставлены во многих театрах не только в РФ, но также в Литве, Белоруссии, Сербии и других странах.

