Умерла драматург Ксения Драгунская
Драматург, прозаик Ксения Драгунская умерла на 57-ом году жизни. Об этом сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский на своей странице в Facebook.
«Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11.30 от внезапной тяжелой болезни», — написал Драгунский.
Писатель уточнил, что о времени прощания будет объявлено позже, пишут «Невские новости».
Как уточнил Драгунский в беседе с ТАСС, Ксения Драгунская «скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти».
Драматург и прозаик Ксения Драгунская родилась 20 декабря 1965 года. Отец Ксении — советский писатель Виктор Драгунский, отмечает РЕН ТВ. Драгунская была членом Союза театральных деятелей России, ее пьесы были поставлены во многих театрах не только в РФ, но также в Литве, Белоруссии, Сербии и других странах.
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