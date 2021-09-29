Умерла балерина Мариинского театра Сахновская

Балерина Мариинского театра Нина Сахновская скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра, где Сахновская являлась артисткой около 30 лет.

Причина смерти балерины не уточняется.

Сахновская является выпускницей Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой, где она также работала преподавательницей классического танца. В пресс-службе театра отметили мастерство и чувство стиля артистки. Сахновская танцевала в театре с 50-х по 80-е годы.

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ФОТО: A.Savin Wikimedia Commons
ТЕГИ:БалеринаМариинский Театр
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