Умерла балерина Мариинского театра Сахновская
Балерина Мариинского театра Нина Сахновская скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра, где Сахновская являлась артисткой около 30 лет.
Причина смерти балерины не уточняется.
Сахновская является выпускницей Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой, где она также работала преподавательницей классического танца. В пресс-службе театра отметили мастерство и чувство стиля артистки. Сахновская танцевала в театре с 50-х по 80-е годы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Движение по Садовому кольцу в Москве перекрыто из-за горящего автомобиля
- Умерла балерина Мариинского театра Сахновская
- Названы главные причины подъема заболеваемости COVID-19
- В Сочи поезд насмерть сбил молодого человека
- Настроили. Россиянам посоветовали добиваться скидок на жилье
- В СЖР назвали блокировку Youtube-каналов RT актом политической цензуры
- Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану состоится 12 октября
- В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Цепкало
- Путин допустил продление службы МКС после 2024 года
- Путин: Россия опережает мир в разработке технологий ядерной космической энергетики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru