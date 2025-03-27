Умерла автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит

Автор серии книг «Дневники вампира», которые легли в основу одноименного сериала, американская писательница Лиза Джейн Смит скончалась в возрасте 66 лет, пишет New York Post.

Причиной смерти стало редкое аутоимунное заболевание, от которого Смит страдала более 10 лет.

Писательница скончалась 8 марта в больнице в штате Калифорнии, где она проходила лечение.

«Лиза была доброй и нежной душой, чей талант, креативность, стойкость и сопереживание освещали жизнь ее семьи, друзей и поклонников», - говорится в сообщении на сайте писательницы.

За свою карьеру Смит написала более 29 книг. Самой известной книжной серией ее авторства стали «Дневники вампира». Первый роман из серии увидел свет в 1991 году. Издательская группа подписала контракт с автором на написание книги в качестве молодежного ответа на успех экранизации готического романа Энн Райс «Интервью с вампиром».

По серии романов был снят сериал «Дневники вампира», который выходил на экраны с 2009 по 2017 годы. Его сюжет разворачивается в городе Мистик Фоллс. В нем скрываются ужасные существа, в том числе два брата-вампира, которые кардинально меняют жизнь местной девушки.

