Умерла автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит
Автор серии книг «Дневники вампира», которые легли в основу одноименного сериала, американская писательница Лиза Джейн Смит скончалась в возрасте 66 лет, пишет New York Post.
Причиной смерти стало редкое аутоимунное заболевание, от которого Смит страдала более 10 лет.
Писательница скончалась 8 марта в больнице в штате Калифорнии, где она проходила лечение.
«Лиза была доброй и нежной душой, чей талант, креативность, стойкость и сопереживание освещали жизнь ее семьи, друзей и поклонников», - говорится в сообщении на сайте писательницы.
За свою карьеру Смит написала более 29 книг. Самой известной книжной серией ее авторства стали «Дневники вампира». Первый роман из серии увидел свет в 1991 году. Издательская группа подписала контракт с автором на написание книги в качестве молодежного ответа на успех экранизации готического романа Энн Райс «Интервью с вампиром».
По серии романов был снят сериал «Дневники вампира», который выходил на экраны с 2009 по 2017 годы. Его сюжет разворачивается в городе Мистик Фоллс. В нем скрываются ужасные существа, в том числе два брата-вампира, которые кардинально меняют жизнь местной девушки.
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