Умерла автор музыки к «Маугли», «Вертикали» и «Чучелу» София Губайдулина

На 94-м году жизни скончалась композитор София Губайдулина, сообщили в мэрии Казани.

Она написала музыку к более двум десяткам фильмов, среди которых «Чучело», «Вертикаль», мультик «Маугли», «Человек и его птица» и другие.

Композитор была обладательницей множества премий, европейских и государственных наград, в том числе ордена Дружбы и ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти композитора стала острая сердечная недостаточность.

