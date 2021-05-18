Умерла автор детективов Екатерина Вильмонт
Скончалась известная писательница, автор детективов Екатерина Вильмонт. Ей было 75 лет.
На сайте издательства АСТ сообщается, что она ушла из жизни 16 мая.
«Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян», - говорится в сообщении.
Книги Екатерины Вильмонт издаются огромными тиражами, суммарно они составляют миллионы экземпляров. Большинство ее детективов выходило в серии «Чёрный Котёнок» издательства Эксмо. Любовные романы Екатерины Николаевны печатаются в издательстве АСТ.
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