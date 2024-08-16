Умерла актриса Тамара Скворцова

Белорусская актриса Тамара Скворцова умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального академического драматического театра Якуба Коласа.

«Тамара Скворцова начала жизнь в Коласовском театре с 1971 года после окончания студии при Белорусском государственном академическом театре имени Янки Купалы и Белорусского государственного университета имени В. И.Ленина», — отметили в учреждении.

Артистка сыграла свыше 80 запоминающихся ролей. В театре отметили «творческую неустанность» Скворцовой и «постоянное желание работать». Актриса играла в том числе в спектаклях «Женитьба», «Похороните меня за плинтусом», «Восемь влюбленных женщин», фильмах «Плач перепелки», «Красный остров», «Яблоко луны».

Ранее на 80-м году жизни умерла актриса театра и кино, народная артистка Украины Людмила Приходько, напоминает RT.

